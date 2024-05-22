دوري نجوم العراق.. أربع مواجهات اليوم في الجولة الثلاثين

2024-05-22 11:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تختتم، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، منافسات الجولة الـ 30 لدوري نجوم العراق بأربع مواجهات على ملاعب بغداد وكربلاء وكردستان.

وتقام المباراة الاولى على ملعب الشعب الدولي، حيث يستضيف فيها صاحب المركز الثاني فريق الجوية نظيره الكهرباء عند الساعة 6:15.

وفي نفس التوقيت يستضيف فريق كربلاء صاحب المركز الـ 14 على ملعبه فريق نفط ميسان.

وتجرى مباراتان عند الساعة 8:15 مساءً ، الاولى على ملعب دهوك بين صاحب الأرض والجمهور وضيفه نادي الزوراء صاحب المركز الثالث والطامح للبقاء في المنافسة الى جانب الشرطة والقوة الجوية.

كما يلتقي فريقا نادي زاخو ونادي أربيل في ديربي كردستان على ملعب زاخو في ختام مباريات الجولة الـ 30.



