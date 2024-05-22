جنايات البصرة: الإعدام بحق تجار مخدرات من بينهم امرأة

2024-05-22 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الأربعاء، أحكاماً بالإعدام بحق أربعة من تجار المخدرات من بينهم امرأة.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات البصرة، أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق أربعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، من بينهم امرأة".وأضاف البيان، أن "المدانين الأربعة ضبطت بحوزتهم مادة المثيل أمفيتامين ومادة الحشيشة".وأشار إلى، أن "الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".