الديوانية: طريق يا حسين سيخدم مركبات الحمل القادمة من المحافظات الجنوبية

2024-05-22 11:12:01 - المصدر: واع

الديوانية -واع- صفات العزاوي

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مشروع طريق يا حسين، فيما أكدت أنه يربط المحافظات الجنوبية بمحافظة النجف الأشرف، ويخدم مركبات الحمل.

وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي في المحافظة محسن حمزة راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن إكساء مشروع طريق ياحسين الـ 2 الذي يربط بين طريق قضاء السديري وقضاء الشافعية، تبلغ كلفته 1,156,950,000 دينار ".

وأوضح عضو مجلس المحافظة عباس عطيوي، أن طريق يا حسين الـ 2 يربط المناطق الجنوبية بطريق النجف الأشرف"، منوهاً بأنه "يخدم الزائرين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ويقلل من الزخم المروري ويخدم مركبات الحمل القادمة من المحافظات الجنوبية باتجاه طريق النجف الأشرف".

من جانبه، أفصح المدير المفوض للشركة المنفذة للمشروع سعد عبد الباقر، عن أن "طول المشروع يبلغ 3،5 كم وعرضه 8 م، حيث سيخدم المحافظة بشكل عام والزائرين بشكل خاص، كونه يختصر أكثر من 20كم".