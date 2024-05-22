ارتفاع طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار في بغداد

2024-05-22 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، ارتفاعًا طفيفًا في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 145,750 دينارًا مقابل كل 100 دولار".

واضاف، أن "اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146,750 دينارًا، بينما بلغ الشراء 144,750 دينارًا لكل 100 دولار".