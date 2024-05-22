بالوثيقة.. إحالة جداول موازنة 2024 الى المالية النيابية

2024-05-22 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أحال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.

وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محس المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".

أدناه نص الوثيقة:

والاحد الماضي، صوّت مجلس الوزراء، على جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري 2024.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس الوزراء يصوّت على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها".