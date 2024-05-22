أبرزها ديربي كوردستان.. أربع مواجهات في دوري نجوم العراق اليوم

2024-05-22 11:12:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم الأربعاء، أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وكربلاء ودهوك.

وتنطلق في الساعة 6:15 مباراتان تقام الأولى على ملعب الشعب الدولي بين فريقي الكهرباء صاحب المركز الـ 13 برصيد 32 نقطة ، ومضيفه فريق القوة الجوية صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة والمتحفز للبقاء على مقربة من المتصدر فريق الشرطة الذي رفع رصيده للنقطة 67 بعد فوزه أمس الثلاثاء ضمن الجولة الـ 30 على الكرخ.

وفي نفس الوقت يستضيف فريق كربلاء صاحب المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة على ملعب كربلاء الدولي فريق نفط ميسان صاحب المركز الـ 11 برصيد 37 نقطة.

بينما تقام مباراتان عند الساعة 8:15 مساءً ، تجري الاولى على ملعب دهوك بين فريقي نادي دهوك صاحب المركز السابع برصيد 44 نقطة وضيفه نادي الزوراء صاحب المركز الثالث برصيد 56 الطامح للبقاء في المنافسة الى جانب القوة الشرطة والقوة الجوية.

ويلتقي فريقا نادي زاخو ونادي أربيل في قمة كروية بديربي كوردستاني على ملعب زاخو في ختام مباريات الجولة الـ 30.

ويطمح نادي زاخو صاحب المركز الخامس برصيد 49 نقطة لإستعادة المركز الرابع بعدما صار من نصيب النجف بفوزه امس على نفط الوسط 2-1 ليقفز للمركز الرابع برصيد 52 نقطة، فيما يسعى نادي اربيل صاحب المركز الـ15 برصيد 28 نقطة للابتعاد عن مراكز الهبوط الخطرة.