2024-05-22 11:24:07 - المصدر: منصة إيشان

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن “الشعب الإيراني أصبح بوضع أفضل بعد موت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي”. وقال بلينكن في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، ردا على سؤال السناتور تيد كروز حول التعازي الرسمية التي أرسلتها الخارجية الأمريكية إلى طهران: “نحن بالتأكيد لسنا حزينين على وفاته”. وفي الوقت نفسه، أشار كروز إلى […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية الأمريكي: “بالتأكيد لسنا حزينين على وفاة رئيسي” أولاً على ايشان.