2024-05-22 11:24:07 - المصدر: منصة إيشان

اتخذت وزارة الزراعة إجراءات فوريَّة للحدِّ من انتشار مرض أنفلونزا الطيور، بعد التأكد مختبرياً من إصابة طيور النورس في منطقة دوكان بمحافظة السليمانيَّة. وقال مدير عام دائرة البيطرة التابعة للوزارة الدكتور ثامر حبيب حمزة الخفاجي، في تصريح صحفي تابعته منصة “إيشان”، إن دائرته “عقدت اجتماعاً لغرفة العمليات المركزية في الدائرة، للسيطرة على مرض أنفلونزا الطيور، […]

ظهرت المقالة الزراعة تتحرك إثر التحقق من إصابة نورس بأنفلونزا الطيور في دوكان أولاً على ايشان.