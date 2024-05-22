2024-05-22 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رد القيادي في كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، على ادعاءات مستشار دولة القانون عباس الموسوي بشأن تنصل بدر عن التزاماتها، فيما أكد أنها الأكثر التزاما بين جميع فصائل الاطار.

وقال عليوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ردا على تصريحات الموسوي، بأن بدر لم تلتزم باتفاقية الإطار التنسيقي، فإننا نؤكد ان الكتلة دائما ملتزمة بقرارات الإطار وهي الأكثر التزاما تجاه أي قرارات أخرى تصب بمصلحة العراق ولدينا كل القدرة على جمع باقي الأطراف لخدمة العملية السياسية".

وأضاف، أن "زعيم كتلة بدر هادي العامري يعد صمام الأمان في جمع الأطراف المختلفة، وأن الكتلة قدمت الكثير من التضحيات في مقارعة البعث والإرهاب وتحملت جميع الاعتداءات لكن هذا لا يعني ضعفنا بل مصلحة الحكومة هي من تحكم عملنا والالتزام بحماية التجربة الديمقراطية وعدم الاعتداء على أي كيان سياسي هي أساس رؤيتنا".

وتابع ان "بدر قررت ترك منصب المحافظ لدولة القانون ولا رغبة لدينا في مزاحمة أحد او التنصل عن اتفاقات سابقة، بل على العكس نحن ملتزمون بجميع الاتفاقات السابقة وعلى الموسوي ان يعيد النظر بتصريحاته قبل التسرع في الإدلاء بها وتوجيه التهم جزافا".

وشهدت الأيام الأخيرة عودة للتراشق بين كتلتي دولة القانون وبدر في ظل أنباء عن قطع الطرفين للتواصل والتنسيق بينهما بشأن مختلف الملفات والقضايا باعتبارهما طرفين رئيسيين في الإطار التنسيقي.

واتّهم عباس الموسوي عضو ائتلاف دولة القانون منظمة بدر بعدم الالتزام بقرارات الإطار بشأن منصب محافظ ديالى.

وقال خلال استضافة في برنامج على إحدى الفضائيات العراقية إن “استئثار بدر بالمنصب سيؤثر على الاتفاقات المستقبلية”.

وجدّد الموسوي موقف الائتلاف في التشبث بالمنصب وعدم الاستعداد للتنازل عنه قائلا: “لن نتفاوض على المناصب في ديالى ولن نغيّر الاتفاقات”، مضيفا: “بدر يوعدون كثيرا ولا يلتزمون بالوعود”.