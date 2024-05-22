إجراء أول فحص تجريبي للتعداد السكاني في أربيل (صور وفيديو)

2024-05-22 11:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أُجري اليوم في مدينة أربيل، الاختبار التجريبي الأول للتعداد السكاني، المقرر إجراؤه في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وسينطلق التعداد التجريبي في جميع المحافظات العراقية، بما في ذلك إقليم كوردستان يوم 26 من شهر أيار/مايو الجاري.

وبهذا الصدد قال سيروان محمد مدير عام الاحصاء في وزارة التخطيط بحكومة الإقليم في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن آخر تعداد أجري في القرن المنصرم، وتم تأجيل التعداد عدة مرات لأسباب سياسية، مستدركا القول، "لكن جميع الاطراف العراقية بما فيها كوردستان وافقت على إجراء التعداد السكاني المقرر في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام".

وأردف بالقول إن لديهم الآن الميزانية اللازمة لإجراء التعداد العام، مبينا أن حصة إقليم كوردستان من ميزانية التعداد السكاني البالغة حوالي 400 مليار دينار وصلت إلى الإقليم وتجري المراحل التجريبية.

كما أشار محمد إلى أن محافظة اربيل وحدها تحتاج لأكثر من 15 الف عدّاد وباحث لإجراء التعداد، مضيفا أنه تم تعيين معلمين للمشاركة في التعداد وكيفية إجراء العملية بعد تحديد الوحدات السكنية وطريقة الخريطة الهيكلية في الإحصاء، ومن ثم تحديد الأشخاص حسب الجنس والعمر ومستوى التعليم ونوع المرض، وكذلك انتمائهم داخل الأسرة، ومن ثم دينهم وعرقهم.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير التخطيط، يوم الأحد 19 من شهر أيار/مايو الجاري، الالتزام بالتوقيتات الزمنية لخطة العمل، والتعداد السكاني سيُنفذ في موعده المحدد 20 تشرين الثاني 2024.

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم تتوافق القوى السياسية على مدى الأعوام الماضية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.