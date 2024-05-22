2024-05-22 11:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الأربعاء، تسجيل ثلاث أول حالات إصابة بمرض الكوليرا والحُمى النزفية في العام 2024.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع بيكرد طالباني وزيرة الزراعة والموارد المائية في الإقليم بشأن نفوق أعداد كبيرة من طائر النورس في بحيرة "دوكان" في السليمانية.

وأكد البرزنجي خلال المؤتمر تسجيل أول حالة اصابة بالكوليرا في اقليم كوردستان خلال العام الحالي اضافة الى إصابتين بمرض الحُمى النزفية.

وأشار إلى تسجيل نحو 50 إصابة بالحمى النزفية في عموم مناطق ومدن العراق توفي من بينها 8 مرضى، بينما سجل اقليم كوردستان حالتين توفي مريض واحد من بينهما، منوها الى اتخاذ المستشفيات والمراكز الطبية في الإقليم التدابير الصحية اللازمة للحد من الإصابة بهذين المرضين.

من جهتها أكدت وزيرة الزراعة خلال المؤتمر نفسه، أنه في حينه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على أسباب مرض ونفوق طائر النورس في بحيرة "دوكان"، وأن الوضع تحت السيطرة.

وعن انتشار الحمى النزفية قالت طالباني إن: وزارة الزراعة بدأت بالإجراءات الفنية، ومدير عام الطب البيطري يشرف بشكل مباشر على لجان مديريات الطب البيطري في إقليم كوردستان لرش أماكن تربية الحيوانات بالمبيدات.

كما لفتت إلى إصدار عدة إرشادات للوقاية من انتشار هذا المرض، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى الذي تزداد معه خطورة انتشار الوباء بسبب الأضاحي.