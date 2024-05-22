تسويق أكثر من 145 ألف طن حنطة في ذي قار

2024-05-22 11:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن تسويق أكثر من 145 ألف طن حنطة حتى الآن، فيما أشارت الى زيادة الطاقة الاستيعابية لسايلو الناصرية. وقال نائب رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة أحمد ناظم الرميض: إن مخازن وزارة التجارة في محافظة ذي قار سوقت أكثر من 145 ألف طن من محصول الحنطة منذ بداية موسم التسويق لغاية الآن، متوقعاً أن يصل التسويق الى 200 ألف طن. وأضاف، أن إنتاج محصول الحنطة في العام السابق وصل لغاية 168 ألف طن بينما تقدر حاجة المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بـ 270 ألف طن من الحنطة. وتابع، أن هناك اتفاقاً مع مدير سايلو الناصرية بزيادة القدرة الاستيعابية لسايلو المحافظة لتكون 60 ألف طن بدلاً من 50 ألف طن من محصول الحنطة.