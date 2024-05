نائبة عنها تستحصل موافقة السوداني لتطوير [مصفى ذي قار النفطي]: سيخدم شريحة كبيرة

2024-05-22 12:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكدت النائب عن محافظة ذي قار علا عودة الناشي، اليوم الاربعاء، أنها التقت وكيل وزير النفط حامد الزوبعي للحصول على موافقته لدعوة الشركات التي ستعمل على تطوير مصفى ذي قار النفطي بعد أن تم استحصال موافقة رئيس الوزراء ووزير النفط على مشروع التطوير. وقالت الناشي في بيان...

