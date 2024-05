متهمون بالتهديد والاحتيال.. حملة أمنية تطيح بثمانية مطلوبين شمال ذي قار

2024-05-22 12:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، القبض على ثمانية مطلوبين بتهم مختلفة أبرزها التهديد والاحتيال، شمال المحافظة. وذكرت القيادة في بيان، أن “مفارزعا نفَّذت ممارسة أمنية لفرض القانون وبسط الأمن في اقضية شمال الناصرية لتنفيذ اوامر القبض بحق مطلوبين”. وأضافت أن “الحملة اسفرت عن القبض على...

