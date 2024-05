ذي قار: شركة اور تجهز القطاع الخاص بأربعة أطنان من مقاطع الالمنيوم

2024-05-22 12:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت شركة اور العامة في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، تجهيزها للقطاع الخاص بمقاطع الالمنيوم لرفد الاسواق المحلية. وذكر بيان للشركة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان “الكمية المجهزة بلغت 4 اطنان من مقاطع الالمنيوم لسد حاجة الاسواق في المحافظة وبقية المحافظات العراقية”. واضاف، ان “المواد التي تقوم...

