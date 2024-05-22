عمالقة أوروبا ينافسون برشلونة على جوهرة سان جيرمان

2024-05-22 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، بأن فريق برشلونة ليس الطامح الوحيد لضم جوهرة باريس سان جيرمان، في الموسم المقبل.

ويتعلق الأمر بالهولندي تشافي سيمونز (21 عامًا)، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي كان معارًا إلى لايبزيج هذا الموسم، وأحد أهداف برشلونة للموسم المقبل

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سيمونز لديه اتفاقًا مع باريس سان جيرمان، على السماح له بالمغادرة على سبيل الإعارة لموسم آخر إذا كان لا يرغب في البقاء مع النادي الباريسي.

يأتي ذلك رغم حقيقة أن باريس سان جيرمان أبلغ وكيل اللاعب الهولندي بالفعل، إنه جزء من خطط المدرب لويس إنريكي للموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة ينظر إلى خيار سيمونز بشكل إيجابي للغاية، لأنه لاعب سابق في لا ماسيا، بجانب قوته البدنية وتعدد استخداماته، وسيتكيف مع الوضع الاقتصادي السلبي للنادي، كما أن انضمامه على سبيل الإعارة، لن يجعل هناك مشاكل في اللعب المالي النظيف.

ومع ذلك، لن يكون برشلونة النادي الوحيد الذي يسعى للحصول على اللاعب الهولندي الدولي الشاب على سبيل الإعارة، بعد أدائه الكبير مع لايبزيج، حيث سجل معه 10 أهداف وقدم 15 تمريرة حاسمة في 43 مباراة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشافي سيمونز، الذي لديه عقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2027، يحظى باهتمام بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل.

ونوهت الصحيفة، بأن تشافي سيمونز يبذل كل ما في وسعه للعودة إلى برشلونة، كما أن لديه العديد من الأصدقاء من جيله مثل بابلو جافي أو أليخاندرو بالدي أو فيرمين لوبيز.

المصدر: وكالات