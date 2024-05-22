توضيح من التربية بشأن نتائج السادس الابتدائي: ستعلن بشكل منفرد

2024-05-22 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

علقت وزارة التربية، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، على موعد اعلان نتائج امتحانات صف السادس الابتدائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "اعلان نتائج امتحانات صف السادس ابتدائي، ليس مركزي من قبل وزارة التربية، وانما كل مديرية تربية في المحافظات، تكمل النتائج وتعلن عنها بشكل منفرد وليس مركزي".

واشار الى انه "لا يوجد موعد محدد لإعلان نتائج امتحانات صف السادس الابتدائي، فهذا الامر بيد مديريات التربية"، مؤكدا ان "اي مديرية تكمل النتائج وتعلن عن النتائج من قبلها".

يذكر ان مديرية تربية الرصافة أكدت أمس الثلاثاء، أنها ستعلن نتائج الصف السادس الابتدائي اليوم الأربعاء، داعية مدراء المدارس مراجعتها لغرض استلامها.