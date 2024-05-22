النقل: خطة تطوير مطار بغداد الدولي تصل للمراحل النهائية

2024-05-22 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أكدت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، أن مؤسسة IFC وصلت للمراحل النهائية بشأن خطة تطوير مطار بغداد الدولي، فيما أشارت إلى وجود مساعٍ حكومية جادة لرفع مستوى المطارات.

وقال مدير إعلام الوزارة، ميثم عبد الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وصلت للمراحل النهائية لتقديم المقترح النهائي بشأن تطوير مطار بغداد الدولي"، مبيناً أن "هناك خطة تعتمد على مدى النسبة المتوقعة بزيادة عدد المسافرين".

وأشار إلى، أن "تصنيف مطارات العراق هو (كات 2) أي تحتل المركز المتوسط"، مؤكداً "وجود خطط للارتقاء بمستوى المطارات والوصول للتصنيف الثالث (كات 3) ، حيث تمت المباشرة بالعمل في مطار بغداد الدولي".