الهيئة العامة لمشاريع الري تعلن استصلاح 76 ألف دونم في محافظة النجف الأشرف

2024-05-22 12:42:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانأعلنت الهيئة العامة لمشاريع الري التابعة لوزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن استصلاح 76 ألف دونم في محافظة النجف الأشرف ضمن أعمال مشروع كفل – شنافية.وقال مدير المشروع المقيم رئيس مهندسين أقدم زيد هادي عبد الكاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح أحد تشكيلات وزارة الموارد المائية تمكنت من استصلاح 76 ألف دونم ضمن ناحية العباسية في محافظة النجف الأشرف، ضمن أعمال مشروع كفل ـ شنافية"، مبيناً أن "المشروع يشمل تنفيذ قناة رئيسة بطول 21 كيلو متراً تم إنجاز 91 بالمئة من القناة الرئيسة".وتابع أن "المشروع داخل ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، ومن المؤمل إنجازه بالأشهر القليلة القادمة".من جهته، أشار مدير المشروع المنفذ من قبل شركة الفاو لمشاريع الري والاستصلاح المهندس علي سعدون سكر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الى أن "الأعمال مستمرة بالمشروع في الكيلو 12، والمتبقي هو الكيلو 9 والكيلو 11 والتي توقفت فيها الأعمال بسبب عجز المقالع الترابية بالمشروع، لكنه تمت معالجة الموضوع من قبل دائرة المهندس المقيم وسوف تباشر الشركة نقل الأتربة من قضاء الكفل، وسيتم هذه السنة إكمال أعمال العقد".