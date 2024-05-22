بعد حادثة "حفرية صلاح الدين".. إستنفار أمني وتعليق برلماني

2024-05-22 12:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، عن استنفار القوات الامنية بعد انفجار عبوة ناسفة على دورية لاحدى وحدات الجيش في محيط قرى الحفرية شرق محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحصيلة النهائية لانفجار عبوة ناسفة على دورية لاحدى وحدات الجيش في محيط قرية الحفرية في ناحية سليمان بيك شرق صلاح الدين بلغت شهيد و4 جرحى".

واضاف، ان "العبوة كانت موضوعة على جانب طريق زراعي، وأن الفرق الهندسة بدأت بتمشيط المنطقة تحسبًا لوجود عبوة أخرى مع الإشارة الى أن العبوة تدل على وجود نشاط لخلايا نائمة في المنطقة".

واشار الى ان "الأجهزة الأمنية اعتمدت مبدأ الاستنفار وبدأت عملية تمشيط لبعض المنحدرات والمناطق القريبة من موقع الانفجار مع التشديد في عمليات التفتيش في مرابطات الطرق الزراعية بالعمق".

من جهته، أكد عضو لجنة الامن النيابية علي نعمة في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "مستوى الخروقات الأمنية انخفض بنسبة 90% خلال الثلث الأول من 2024 لكن لا يعني هذا انتهاء خطر الخلايا النائمة ومايحصل بين فترة واخرى في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك والانبار من خروقات دليل على وجود نشاط لخلايا نائمة".

واضاف، أن "لجنة الامن النيابية ناقشت ملف الخروقات المتكررة في قواطع المسؤولية مع القيادات العليا وتم التاكيد على ضرورة اعادة الانتشار وسد الفراغات وتفعيل اكبر للجهد الاستخباري في المناطق النائية والمفتوحة من اجل كشف أوكارها والقضاء عليها".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني، بإصابة أربعة جنود من الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "عبوة ناسفة انفجرت على دورية عسكرية للجيش العراقي قرب قرية حفرية شرق قضاء طوزخورماتو شرق محافظة صلاح الدين"، مبينا أن "الانفجار أدى لإصابة أربعة جنود بينهم حالة حرجة".