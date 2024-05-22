2024-05-22 12:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (22 آيار 2024)، الإطاحة بـ"تاجر مخدرات دولي" بحوزته 4 كغم كريستال في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها نفذت عملية امنية استخبارية في محافظة البصرة اسفرت عن إلقاء القبض على تاجر بالمخدرات دولي متلبس بحيازة (4) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة داخل صندوق لمسحوق الغسيل".

وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم واحالته الى الجهات المختصة".