مساعد مدرب نفط الوسط يوضح أسباب الخسارة أمام النجف

2024-05-22 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد المدرب المساعد لكرة نفط الوسط عبد الكريم ناعم ، أن خروج حارس المرمى ، أثر في نتيجة المباراة التي انتهت بخسارة الفريق أمام النجف بهدفين لهدف.وقال ناعم في المؤتمر الصحفي عقب مباراة نفط الوسط والنجف لحساب الجولة الـ 30 من دوري نجوم العراق بكرة القدم وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المباراة كانت صعبة وقوية، وكنا متفوقين في أغلب دقائق المباراة وتمكن فريقنا من التقدم في الشوط الأول ، وسنحت عدة فرص سهلة ولكن قلة الخبرة أضاعت التسجيل".وأضاف ناعم أن" خروج الحارس مصطفى زهير من المباراة متأثراً بالإصابة أثر نوعًا ما في النتيجة "، مشيراً الى أنه" في بعض الأحيان عندما لا تستثمر الفرص القليلة ربما تعود عليك بهدف من الفريق المقابل، وفريق النجف كبير، ومهاجموه على مستوى عالٍ، ولديه جماهير كبيرة".