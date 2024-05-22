الكهرباء النيابية تتوقع: تجهيز الطاقة سيصل الى 16 ساعة خلال الصيف الحالي

2024-05-22 12:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقعت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب أن يصل تجهيز الطاقة الكهربائيَّة إلى نحو 16 ساعة يومياً، في فصل الصيف. وأوضح النائب الثاني لرئيس اللجنة حسن الأسدي، أنَّ اللجنة عكفت على إعداد برنامج للسنوات الأربع المقبلة لتحسين واقع الطاقة، على وفق أسس علمية صحيحة، مبيناً أنَّ اللجنة لم تلمس خلال السنوات السابقة برنامجاً زمنياً واضحاً لتطوير الكهرباء بشكل علمي. وأضاف الأسدي أنَّ اللجنة تتابع في الوقت الحالي مع الوزارة تطبيق هذه الأسس، وما يمكن تقديمه خلال السنوات الأربع المقبلة والصيف المقبل، مبيناً أنَّ العراق يحتاج إلى قرابة 40 ألف ميغاواط للتشغيل اليومي المستمر، في حين أنَّ أعلى إنتاج وصلت إليه الكهرباء هو 26 ألف ميغا خلال العام الحالي.