نائب سابق: تركيا تجاهلت حل مشكلة الصادرات النفطية لهذا السبب

2024-05-22 12:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد النائب السابق، سليم همزة، اليوم الاربعاء، ان تركيا تجاهلت حل مشكلة الصادرات النفطية، وقدمت ملف حزب العمال ليكون من اهم اولوياتها، في مباحثاتها الاخيرة مع العراق وقال همزة، ان تركيا أجل حسم ملف الصادرات النفطية من الإقليم باتجاه ميناء جيهان التركي، وركز في المباحثات على ملف محاربة حزب العمال الكردستاني. وبين ان حكومتي بغداد والاقليم تسعيان الى حسم ملف الصادرات النفطية باتجاه تركيا بعد توقفها بقرار من محكمة باريس، حيث وضعت الحكومة هذا الموضوع ضمن أولوياتها خلال المباحثات مع اردوغان في بغداد، الا ان الرئيس التركي وضع ملف حزب العمال في الصدارة.