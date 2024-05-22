الجنائية المركزية: السجن 15 سنة بحق مدان اقدم على خطف مواطن

2024-05-22 13:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عن جريمة خطف مواطن ومساومة ذويه مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين قاموا بخطف مواطن في منطقة الشرطة الخامسة عام 2015 ومن ثم سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزله"، لافتا إلى أنه "قام بمساومة ذويه على دفع مبلغ (15) الف دولار ومن ثم اطلاق سراحه".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 و 8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".



