القائمة السوداء لـ" سرقة القرن" ترتفع لتسعة اسماء.. تحقيقات سرية وتريث بإعلان النتائج

2024-05-22 13:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، عن صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق المتورطين بسرقة القرن في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المركزية المختصة بالتحقيق في سرقة القرن في ديوان محافظة ديالى أصدرت مذكرة قبض بحق موظف للاشتباه بصلته بالموضوع لترتفع قائمة الأسماء المطلوبة الى تسعة اشخاص حتى الان".

وأضاف المصدر، أن "اللجنة ووفق القراءات الأولية ستتريث بإعلان النتائج النهائية للتحقيق وكشف مصير مليارات الدنانير التي اختفت من حساب تعويضات متضرري الإرهاب في ديالى لوجود مستجدات مهمة برزت في الآونة الأخيرة".

وأشار الى أن "الامر معقد بعض الشيء واللجنة حريصة على سرية التحقيق في ظل أوامر مشددة بكشف مصير الأموال والتعرف على هوية من تورطوا بعملية السرقة والاختلاس التي استمرت عدة سنوات قبل اكتشافها في نيسان الماضي".

وكان مصدر حكومي، قد اكد الجمعة (12 نيسان 2024)، اكتمال المرحلة الثانية من التحقيق في سرقة القرن بديالى، فيما أشار الى عدم وجود رقم نهائي عن الأموال المسروقة ولا احد يعرف كم تبلغ، فيما لاتزال عمليات التدقيق جارية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة التحقيق العليا لكشف ملابسات اختلاس مليارات الدنانير في ديوان محافظة ديالى استكملت المرحلة الثانية وهي الأهم في مجريات التدقيق والبحث والمتابعة لكشف الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية التي كانت وراء عمليات الاختلاس الكبيرة والتي استمرت سنوات منذ 2019 قبل ان يجري اكتشافها".

وأضاف، ان "تقريرا تفصيليا سيرفع الى بغداد يوم الاحد او الاثنين من اجل بيان ما تم التوصل له من تحقيقات مكثفة والتي جرت بأوامر مباشرة من قبل السوداني الذي ابدى اهتماما كبيرا بالقضية بعد تواصله مع عدة نواب عن ديالى عقب كشف العملية التي اثارت الرأي العام".

وأشار الى انه "لا يمكن الجزم حاليا برقم محدد يظهر حجم الأموال التي تعرضت الى الاختلاس ولكنها في المجمل كبيرة"، مبينا ان "اللجان التحقيقية تكشف يوما بعد اخر المزيد من الأدلة والبراهين خصوصا ان التحقيقات تجري في أجواء شفافة وهناك أوامر مشددة بكشف الحقائق وتحديد هوية المتورطين بالقضية وعدم التهاون مع اي أخطاء جرت والسعي الى معرفة مصير الأموال والسعي الى استعادتها سواء اكانت داخل او خارج العراق".

وتابع، أنه "في ضوء ما لدينا لا يمكن الجزم بشكل كامل بان الأرقام التي اعلن عنها من قبل محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا في مؤتمر صحفي قبل عيد الفطر المبارك ستبقى ثابتة والتي قال انها تبلغ 7 مليار دينار، لان التحقيقات مستمرة وهي تجري في اكثر من ملف لكن ما طرح هو نتاج ما كشف في الأيام الاولى فقط بعد افتضاح عملية الاختلاس".

يشار الى نواب من محافظة ديالى كشفوا عن "تصفير" صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب بعد سرقتها من قبل موظفين في ديوان محافظة ديالى منذ 2019 حتى الان، قبل ان تتكشف تفاصيل تلاعبات كبيرة حيث ان السرقة من الصندوق كانت لتعويض أموال مسروقة أصلا من ميزانية ديوان المحافظة.