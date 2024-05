ارتفاع بالحرارة ورياح غربية وغبار.. إليك خارطة بطقس ذي قار

2024-05-22 13:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الاربعاء، ان تسجل محافظة ذي قار درجات الحرارة اكثر من 40 درجة مئوية اثر منخفض جوي قادم من شبه الجزيرة العربية. وذكرت الهيئة في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، ان “درجات الحرارة ستسجل 41- 44 درجة مئوية خلال اليومين المقبلين ،...

