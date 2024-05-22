وكالة الاستخبارات تحبط عمليتي "إتجار بالبشر" في بابل ونينوى

2024-05-22 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (22 آيار 2024)، عمليتي "إتجار بالبشر" في محافظتي بابل ونينوى.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها رصدت في محافظتي بابل ونينوى معلومات تفيد بوجود عصابتين للاتجار بالبشر مع تعملان بعض ضعفاء النفوس".

وأضافت انه "تم تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية، وبعمليتين منفصلتين تم احباط عملية البيع والقاء القبض على كافة المتهمين البالغ عددهم أربعة".

وأشارت الى ان "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، وتمت إحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.