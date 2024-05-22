القبض على "داعشي" قتل "منتسبا أمنيا" في بغداد

2024-05-22 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، إلقاء القبض على إرهابي "داعشي" إعترف بقتل أحد منتسبي القوات الامنية في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/مكتب المدائن لمكافحة الإجرام بالتعاون مع القطعات الماسكة وبجهد استخباري متميز ومتابعة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق 1/4 ارهاب لقيامه بقتل أحد منتسبي قيادة الشرطة الاتحادية أثناء تأدية الواجب في منطقة "العريفية".

وأضافت، أنه "من خلال فريق عمل مشترك تم تشكيله لجمع المعلومات والتحري ومتابعة تسجيل الكاميرات تم التوصل إلى الجاني والقبض عليه والذي اعترف أثناء التحقيق الأولي بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية المنهزمة وتنفيذه لجريمة القتل انفاً".

ولفتت الى، أنه "تم تسليم الإرهابي الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".



















