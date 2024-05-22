القبض على إرهابي اعترف بقتل أحد منتسبي القوات الأمنية ببغداد

2024-05-22 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الأربعاء ، إلقاء القبض على إرهابي داعشي اعترف بقتل أحد منتسبي القوات الأمنية في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/مكتب المدائن لمكافحة الإجرام تمكنت بالتعاون مع القطعات الماسكة وبجهد استخباري متميز ومتابعة من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب لقيامه بقتل أحد منتسبي قيادة الشرطة الاتحادية أثناء تأدية الواجب في منطقه العريفية".

وأضافت أنه "من خلال فريق عمل مشترك تم تشكيله لجمع المعلومات والتحري ومتابعة تسجيل الكاميرات تم التوصل إلى الجاني والقبض عليه والذي اعترف أثناء التحقيق الأولي بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية المنهزمة وتنفيذه لجريمة القتل آنفاً".

وتابعت أنه "تم تسليم الإرهابي الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".