وكالة الاستخبارات تحبط عمليتين للاتجار بالبشر في محافظتي بابل ونينوى

2024-05-22 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، احباط عمليتين للاتجار بالبشر في محافظتي بابل ونينوى.

وذكر بيان للوكالة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظتي بابل ونينوى رصدوا معلومات تفيد بوجود عصابتين للاتجار بالبشر مع بعض ضعفاء النفوس في المحافظات المذكورة."

وتابع "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية ، وبعمليتين منفصلتين تم احباط عملية البيع والقاء القبض على كافة المتهمين البالغ عددهم أربعة اشخاص" .

وأشار إلى، أن "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، وأُحيلوا الى الجهات التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".