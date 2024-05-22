احتجاجات سائقي الشاحنات تثمر عن توسعة مدخل نينوى الوحيد إلى العراق

2024-05-22 14:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت بلدية الموصل في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، استمرار أعمال توسعة سيطرة سد الموصل لتكون مدخلا لعبور الشاحنات إلى كافة محافظات العراق.

وقال مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال توسعة ساحة سيطرة سد الموصل تم المباشرة بها والتعاون مع مديرية بلديات نينوى"، مشيراً إلى "اعتماد السيطرة منفذا وحيدا لدخول البضائع الى نينوى وباقي المحافظات العراقية".

وأوضح الحبو، أن "كوادر البلدية بالتعاون مع مديرية بلديات نينوى تواصل أعمال توسعة سيطرة السد وإنشاء ساحة لاستقبال الشاحنات ووضع اجهزة سونار جديدة فيها"، مبينا أن "الاعمال تأتي بتوجيه من محافظ نينوى بعد اتخاذ سيطرة سد الموصل الدخول الوحيد للبضائع الى المحافظات العراقية".

وتعد سيطرة سد الموصل المدخل الأول عبر شمال العراق للوافدين من منفذ ابراهيم الخليل في دهوك سواء كان للمسافرين أو البضائع والشاحنات.

وتأتي أعمال التوسعة في ساحة سيطرة سد الموصل لاستقبال شاحنات نقل لبضائع عقب احتجاجات اطلقها سواق الشاحنات في عموم العراق بسبب الإجراءات والتعقيدات التي ترافق عملية دخول شاحاناتهم.