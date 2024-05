مجلس ذي قار يستحصل موافقة وزير العمل على افتتاح لجنة لذوي الاعاقة في الدواية

2024-05-22 14:08:07 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار مرتضى جودة السعيدي، اليوم الاربعاء, استحصال موافقة على افتتاح لجنة فرعية لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في قضاء الدواية, خلال لقاءه يوم الثلاثاء بوزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي. وقال السعيدي في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إنه “التقى وزير وزير...

