2024-05-22 14:18:07 - المصدر: منصة إيشان

عقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته برئاسة رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “رئيس مـجـلـس النـواب بالنيابة، محسـن المندلاوي، افتتح أعمال الجلسة رقم (26)، من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعي الأول”. وأضافت الدائرة، أن “الجلسة عقدت بحضور (167) نائباً”.

ظهرت المقالة البرلمان يعقد جلسته بحضور 167 نائبا أولاً على ايشان.