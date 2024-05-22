2024-05-22 14:18:07 - المصدر: منصة إيشان

ركزت صحيفة “الجريدة” الكويتية، على جلسة “السبت السني” التي انتهت بعراك بين نائبين، ومن دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان، حيث فشلت القوى العراقية في جلسة رابعة من نوعها عُقدت السبت الماضي وحضرها 311 نائباً في اختيار رئيس، خلفا لمحمد الحلبوسي الذي أقالته المحكمة الاتحادية في نوفمبر الماضي. وذكرت الصحيفة في تقرير، أن “الخلاف […]

ظهرت المقالة صحيفة كويتية: الخلاف السني أقل حدة من الشيعي بشأن منصب رئيس البرلمان أولاً على ايشان.