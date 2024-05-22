2024-05-22 14:18:07 - المصدر: منصة إيشان

توقعت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب أن يصل تجهيز الطاقة الكهربائيَّة إلى نحو 16 ساعة يومياً، في فصل الصيف الحالي. وأوضح النائب الثاني لرئيس اللجنة حسن الأسدي، في حديث صحفي، أنَّ “اللجنة عكفت على إعداد برنامج للسنوات الأربع المقبلة لتحسين واقع الطاقة، على وفق أسس علمية صحيحة”، مبيناً أنَّ “اللجنة لم تلمس خلال […]

ظهرت المقالة لجنة نيابية تتوقع وصول تجهيز الكهرباء إلى 16 ساعة هذا الصيف أولاً على ايشان.