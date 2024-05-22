مقتل إرهابيين احدهما انتحاري واستشهاد واصابة مقاتلين جنوبي الرطبة

2024-05-22 14:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني



مقتل إرهابيين اثنين احدهما يرتدي حزام ناسف جنوبي الرطبة



العمل الاستخباري المتميز الذي تقوم به قواتنا الأمنية البطلة كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى، إذ تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الانبار في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من جمع معلومات مهمة عن وجود عناصر إرهابية ضمن قاطع المسؤولية، من جانبها شرعت قوة من الفوج التكتيكي في قيادة شرطة الانبار بتنفذ واجب امني على ضوء هذه المعلومات الاستخبارية ، لملاحقة عناصر إرهابية داخل عجلة حمل ومحاصرتهم والاشتباك معهم، وقد أسفر عن قتل إرهابيين اثنين احدهما يرتدي حزاما ناسفا جنوبي الرطبة، كما استشهد مقاتل واصيب اخر خلال هذا الواجب الذي مازال مستمرا .

وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

ان الجهد الأمني والاستخباري المتواصل وفق الخطط المرسومة كان ومازال هو العامل الأساسي في دحر الإرهاب وتطهير أرض الوطن منه.