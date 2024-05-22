على غرار "عيد الغدير" .. مقترح عطلة جديدة في العراق

2024-05-22 14:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأربعاء، عن مقترح "يوم عطلة جديد" قد يضاف الى قانون العطل الرسمية في العراق.

قال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن هناك مقترحا لإضافة يوم 13 من حزيران والذي يعتبر يوم الفتوى المباركة إلى جانب العطل العامة في قانون العطل الرسمية.

وبين الخفاجي، ان مجلس النواب سيصوت في جلسة اليوم على قانون العطل الرسمية الذي يحتوي على الكثير من العطل العامة والخاصة من ضمنها اعتبار يوم 18 ذي الحجة يوم الغدير عطلة رسمية في العراق.

من جانبه أعلن رئيس الكتلة التركمانية النيابية النائب أرشد الصالحي، عن جمع تواقيع نيابية لإدراج مقترح اعتبار يوم "الشهيد التركماني" كمناسبة وعطلة رسمية ضمن مشروع قانون العطلات الرسمية.

ودعا الصالحي، الكتل السياسية في البرلمان الى دعم حقوق المكون والمساهمة في تمرير المقترح.

ويشمل قانون العطل الرسمية عدة عطل ابتداء من العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة.

وبحسب الخفاجي، فإن العطل العامة الأخرى هي الأول من كانون الثاني والأول والعاشر من شهر محرم و18 ذي الحجة يوم الغدير وأيام عيد الفطر وعيد الأضحى والأول من شهر أيار عيد العمال إضافة إلى عطل أخرى متعارف عليها.

وفي الثالث عشر من حزيران للعام 2014 ، أطلق المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني فتوى "الجهاد الكفائي" لقتال تنظيم "داعش" والتي ساهمت في سد الطريق أمام كارثة كادت تحل بالعراق والمنطقة بصورة عامة، وفق مراقبين.