مقتل إرهابيين احدهما انتحاري وسقوط عنصر أمن ضحية واصابة آخر في الانبار

2024-05-22 14:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، بمقتل إرهابيين احدهما يرتدي حزاما ناسفا فيما سقط عنصر أمني ضحية واصيب اخر بجروح في اشتباكات جنوبي الرطبة في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إن "العمل الاستخباري المتميز الذي تقوم به القوات الأمنية البطلة كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى، إذ تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الانبار في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من جمع معلومات مهمة عن وجود عناصر إرهابية ضمن قاطع المسؤولية".

وأشار البيان إلى أن "قوة من الفوج التكتيكي في قيادة شرطة الانبار شرعت في تنفيذ واجب أمني على ضوء هذه المعلومات الاستخبارية ، لملاحقة عناصر إرهابية داخل عجلة حمل ومحاصرتهم والاشتباك معهم".

وبحسب البيان فقد أسفر الاشتباك عن مقتل إرهابيين اثنين احدهما يرتدي حزاما ناسفا جنوبي الرطبة، كما سقط مقاتل ضحية، وأصيب آخر خلال هذا الواجب الذي مازال مستمرا (حتى وقت كتابة الخبر).