بالفيديو.. إطلاق مشروع التعليم الجيد العادل في العراق

2024-05-22 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد سليم

أطلقت وزارة التربية وبالتعاون مع اليونسيف واليونسكو، اليوم الأربعاء، مشروع التعليم الجيد العادل في العراق.

وسيعمل هذا البرنامج التعليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي واليونسكو واليونيسف على تعزيز حوكمة الوزارة من خلال تحسين السياسات والتخطيط والإدارة. كما سيعمل على تحسين قدرة المدارس بتوفير التعليم الشامل والجيد، وبناء قدرات المعلمين على التعليم والتعلم الفعالين، وتمكين مشاركة منظمات المجتمع المدني في نظام التعليم.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة وزارة التربية على الوصول إلى أكثر من 100 ألف معلم و30 ألف مدرسة.

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