الشباب والرياضة تعلن أهداف برنامج "شباب في المهجر" وتحدد موعد إطلاقه

2024-05-22 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، عن أهداف برنامج "شباب في المهجر"، فيما حددت موعد إطلاقه في دول العالم.

وقال المدير العام لدائرة العلاقات والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة حسام حسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المجلس الأعلى للشباب وخلال جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر قيام وزارة الشباب والرياضة بإطلاق برنامج شباب في المهجر"، مبينا أن "البرنامج يهدف الى تمكين شبابنا المقيمين في الخارج وتعزيز اندماجهم في المجتمع ".

وأضاف أن" البرنامج سيقام بالتعاون مع السفارات العراقية وسيتم ترشيح الشباب الراغبين بزيارة البلاد للقيام بجولات للتعرف على حضارة العراق والمواقع التاريخية بمرافقة مجموعة من الشباب في الداخل"، موضحاً أن "البرنامج الذي تحرص الوزارة على تنفيذه وبتوجيه مباشر ومتابعة من وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع سيعمل على استقطاب أصحاب المواهب الرياضية والفنية والثقافية والعلمية الى البلاد".

وأشار الى أن "التسجيل في البرنامج سيكون عبر السفارات التي تتواجد بها جاليات عراقية كبيرة في العالم، وسيبدأ انطلاق تنفيذ هذا البرنامج بعد شهرين"، لافتا الى أن "الوزارة ستتكفل بالإقامة والإطعام وإجراء الجولات الداخلية للشباب الراغبين بزيارة العراق".

وبين أن" البرنامج يأتي في إطار اهتمام الحكومة والدولة بمتابعة الشباب العراقيين في مختلف بلدان العالم، وتكريس طاقاتهم لخدمة العراق والإسهام في نهضته".

وواصل أن" الوزارة تحرص على استغلال المواهب والطاقات الشبابية الرياضية من المغتربين ودمجهم في منتخباتنا الوطنية سواء في كرة القدم أو باقي الألعاب الرياضية الأخرى"، مستدركاً بالقول :إن" العديد من نجوم العراق المغتربين حققوا نتائج مميزة خلال مشاركاتهم المختلفة مع منتخباتنا الوطنية".