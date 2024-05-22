البرلمان يعقد اول اجتماعاته بعد تسلمه جداول الموازنة

2024-05-22 14:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة العام 2024، وذلك من أجل الاطلاع مناقشتها قبل المصادقة عليها. وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني خلال الاجتماع، سنعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة جداول موازنة عام 2024 وتدارس السياسة المالية، وسنستضيف وزيري المالية والتخطيط بشأن النفقات الجارية والاستثمارية وفقرات الموازنة المتعلقة بتامين الاحتياجات الضرورية للمواطن والعقود والتعيينات. وتابع وقتنا ضيق، حيث من المفترض إقرار الجداول قبل بدء العطلة التشريعية المقررة في التاسع من الشهر المقبل.