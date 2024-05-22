بمستندات مزورة.. الاطاحة بخمسة متهمين يتاجرون بعقارات أهلية وحكومية في محافظتين

2024-05-22 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء (22 آيار 2024)، إلقاء القبض على 5 متهمين يتاجرون بعقارات أهلية وحكومية في محافظتي كركوك وميسان.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزه في محافظة ميسان، تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على شخص يتاجر بعقارات المواطنين".

وأضاف، أنه "بعد مواجهة المتهم بالأدلة اعترف باستيلائه على منازل متروكة تابعة لمواطنين غادروها بسبب مشكلات عشائرية، فضلاً عن منازل عائدة لأشخاص متوفين من خلال عمل مكاتبة بيع وشراء مزورة".

وفي سياق متصل، أشار الى أن "مفارزه في كركوك وخلال واجبات متفرقة، تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين لتجارتهم بعقارات تابعة للدولة وبحوزتهم أختام وعقود مزورة".

وتابع، أنه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".







