2024-05-22 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء (22 آيار 2024)، عن مقتل إرهابيين اثنين احدهما يرتدي حزامًا ناسفًا جنوبي الرطبة في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الانبار في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية تمكنت من جمع معلومات مهمة عن وجود عناصر إرهابية ضمن قاطع الرطبة".

وأضافت ان "قوة من الفوج التكتيكي في قيادة شرطة الانبار شرعت بتنفيذ واجب أمني على ضوء هذه المعلومات الاستخبارية، لملاحقة عناصر إرهابية داخل عجلة حمل ومحاصرتهم والاشتباك معهم".

وتابعت ان "الاشتباك أسفر عن قتل إرهابيين اثنين احدهما يرتدي حزاما ناسفا جنوبي الرطبة"، لافتة الى ان "مقاتلا استشهد واصيب اخر خلال هذا الواجب الذي مازال مستمرا".