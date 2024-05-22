2024-05-22 15:12:08 - المصدر: منصة إيشان

قللت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، من الدور الذي لعبته طائرة مسيرة تركية في الوصول لموقع تحطم الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، وأشادت في المقابل بأداء مسيراتها. وكانت وكالة الأناضول التركية ذكرت أن مسيرة تركية من طراز أكينجي حددت “مصدر حرارة يشتبه في أنه حطام الهليكوبتر التي كانت […]

ظهرت المقالة إيران تكشف اللحظات الأخيرة لسقوط “طائرة الرئيس” وتقلل من دور تركيا في العثور عليها أولاً على ايشان.