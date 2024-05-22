الأمن الوطني يقبض على 5 متهمين يتاجرون بعقارات أهلية وحكومية في محافظتين

2024-05-22 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على 5 متهمين يتاجرون بعقارات أهلية وحكومية في محافظتين.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناء على معلومات استخبارية مؤكدة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان بعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على شخص يتاجر بعقارات المواطنين، وبعد مواجهة المتهم بالأدلة اعترف باستيلائه على منازل متروكة تابعة لمواطنين غادروها بسبب مشكلات عشائرية، فضلاً عن منازل عائدة لأشخاص متوفين من خلال عمل مكاتبة بيع وشراء مزورة".

وأضاف أن "جهاز الأمن الوطني في كركوك تمكن خلال واجبات متفرقة من إلقاء القبض على (4) متهمين لتجارتهم بعقارات تابعة للدولة وبحوزتهم أختام وعقود مزورة".

ولفت إلى أنه "جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".