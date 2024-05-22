القانونية النيابية تحدد خيارين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان

2024-05-22 15:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، خيارين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي استفسر من المحكمة الاتحادية بشأن جولات انتخاب رئيس المجلس"، مبيناً أن "النص الدستوري يتضمن انتخاب رئيس للمجلس بالأغلبية المطلقة أي نصف + واحد وبواقع 166 صوتاً أو من خلال جلسات أخرى".

وأضاف، أن "الترشيح يكون لمن موجود على اللائحة، وفي حال انسحاب أحد المرشحين يتم اختيار المرشح الآخر، أما إذا انسحب جميع المرشحين فتتم إعادة الترشيح مرة أخرى أو الذهاب الى خيار تعديل النظام الداخلي، وبعدها فتح باب الترشيح وبالتالي إيجاد الحلول لمسألة عدم حصول المرشحين على النصف ‫+1".

وشدد على "ضرورة الوصول الى صيغة معينة غير مخالفة للقانون".