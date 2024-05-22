بالوثائق.. شفق نيوز تنشر جداول موازنة 2024

2024-05-22 15:54:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصلت وكالة شفق نيوز، على جداول الموازنة العامة لعام 2024، التي صوت عليها مجلس الوزراء وتسلمها مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وتنقسم الموازنة إلى 4 جداول للنفقات والإيرادات والنفقات الحاكمة والعجز.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية النيابية ستدرس وتناقش جداول الموازنة بشكل مفصل مع الجهات المعنية من خلال استضافتهم في اللجنة"، معلناً استضافة وزيرة المالية ووزير التخطيط لمناقشة جداول الموازنة، خلال الأيام المقبلة.

وأشار العطواني الى "عزم اللجنة المالية النيابية على مناقشة جداول الموازنة واكمال القراءة الاولى والثانية والتصويت عليها قبل انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب".

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الأحد، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".