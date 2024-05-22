البرلمان يصوت على المادة الخاصة بالعطل ومن ضمنها "عيد الغدير"

2024-05-22 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، على المادة الخاصة بالعطل ومن ضمنها "عيد الغدير".

واشار النائب علي جاسم الحميداوي في تغريدة على موقع "إكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، الى "التصويت على ‫عيد الغدير عطلة رسمية"، مبينا أنها "مناسبة مهمة لتوحد المسلمين جميعاً، تلبية لنداء الرسول الأكرم محمد (ص) بعد حجة الوداع".

وكان رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي قد افـتـتـح، اليوم الاربعاء، أعـمـال الجلســـــة رقم 26 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة / الفصل التشريعي الاول بحضور 167 نائبا.



