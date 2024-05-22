كركوك.. القبض على سائق عجلة دهس شرطي مرور "من العقود"

2024-05-22 16:06:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأربعاء، بالقبض على سائق عجلة دهس شرطي مرور (شاب من العقود) وسط المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن سائق عجلة نوع ماليبو سوداء اللون أقدم على دهس رجل مرور من (العقود الجدد) في كركوك قرب مول اوف كركوك وسط المحافظة، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر أن "رجل المرور أصيب برضوض وجروح نقل على اثرها الى مستشفى كركوك العام، والشرطة بدأت تحقيقاتها بالفور للقبض على الفاعل".

ولاحقا، أعلن قائد شرطة كركوك اللواء كاوه غريب، القبض على سائق السيارة ، وشدد أن "لا المجال ابداً لاي شخص يحاول العبث بأمن كركوك او يفكر حتى بضرر مواطني المحافظة" بحسب تصريح ورد للوكالة.